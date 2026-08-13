La Fiesta Nacional del Sol y la Familia dirá presente en la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche

En diálogo con Radio Noticias, la embajadora de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia de San Bernardo del Tuyú, Delfina Berardi, compartió sus sensaciones antes de emprender viaje para representar al Partido de La Costa en la histórica Fiesta Nacional de la Nieve, en San Carlos de Bariloche.

Berardi resaltó el esfuerzo colectivo de la comisión organizadora, comerciantes y vecinos para concretar el traslado, y destacó que llevará presentes y alfajores de elaboración local para promocionar los atractivos turísticos y gastronómicos del distrito.

Acompañada por su coordinadora Manuela Rojas, cumplirá una nutrida agenda oficial durante todo el fin de semana en la ciudad rionegrina.

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