Un estudio de Booking.com reveló que el 80% de los argentinos desea vivir una final de fútbol desde la tribuna y que más de la mitad priorizaría un evento deportivo por sobre otros atractivos turísticos.

El fútbol sigue siendo una de las grandes pasiones de los argentinos y también un fuerte motivo para viajar. Así lo refleja un estudio realizado por Booking.com, que reveló que 8 de cada 10 argentinos incluirían entre sus mayores deseos la posibilidad de presenciar una final de fútbol en vivo.

La investigación también muestra que el 85% de los encuestados considera que ver un partido importante dentro de un estadio es una experiencia única en la vida, mientras que un 84% asegura que la atmósfera de una cancha no puede compararse con verla por televisión.

Otro dato llamativo es que el 54% de los argentinos elegiría asistir a un evento futbolístico por encima de cualquier otro atractivo turístico que pueda ofrecer un destino.

Además:

El 80% considera que compartir un partido con otros hinchas convierte la experiencia en un recuerdo inolvidable.

considera que compartir un partido con otros hinchas convierte la experiencia en un recuerdo inolvidable. El 72% cree que vale la pena invertir tiempo y dinero para viajar y ver un partido importante.

cree que vale la pena invertir tiempo y dinero para viajar y ver un partido importante. El 55% priorizaría un evento futbolístico por encima de otras propuestas de entretenimiento.

Desde Booking.com señalaron que el fútbol «es mucho más que un deporte» y remarcaron que para millones de argentinos asistir a un partido histórico representa el cumplimiento de un sueño.

El estudio fue realizado en abril de 2026 entre viajeros mayores de 18 años de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y México que realizaron viajes de placer durante el último año y manifestaron interés por las actividades deportivas.

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