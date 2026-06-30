30 de junio de 2026

Un estudio revela que 8 de cada 10 argentinos sueñan con vivir una final de fútbol desde la tribuna

29 minutos atrás 0

Un estudio de Booking.com reveló que el 80% de los argentinos desea vivir una final de fútbol desde la tribuna y que más de la mitad priorizaría un evento deportivo por sobre otros atractivos turísticos.

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El fútbol sigue siendo una de las grandes pasiones de los argentinos y también un fuerte motivo para viajar. Así lo refleja un estudio realizado por Booking.com, que reveló que 8 de cada 10 argentinos incluirían entre sus mayores deseos la posibilidad de presenciar una final de fútbol en vivo.

La investigación también muestra que el 85% de los encuestados considera que ver un partido importante dentro de un estadio es una experiencia única en la vida, mientras que un 84% asegura que la atmósfera de una cancha no puede compararse con verla por televisión.

Otro dato llamativo es que el 54% de los argentinos elegiría asistir a un evento futbolístico por encima de cualquier otro atractivo turístico que pueda ofrecer un destino.

Además:

  • El 80% considera que compartir un partido con otros hinchas convierte la experiencia en un recuerdo inolvidable.
  • El 72% cree que vale la pena invertir tiempo y dinero para viajar y ver un partido importante.
  • El 55% priorizaría un evento futbolístico por encima de otras propuestas de entretenimiento.

Desde Booking.com señalaron que el fútbol «es mucho más que un deporte» y remarcaron que para millones de argentinos asistir a un partido histórico representa el cumplimiento de un sueño.

El estudio fue realizado en abril de 2026 entre viajeros mayores de 18 años de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y México que realizaron viajes de placer durante el último año y manifestaron interés por las actividades deportivas.

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