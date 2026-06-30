Un estudio revela que 8 de cada 10 argentinos sueñan con vivir una final de fútbol desde la tribuna
El fútbol sigue siendo una de las grandes pasiones de los argentinos y también un fuerte motivo para viajar. Así lo refleja un estudio realizado por Booking.com, que reveló que 8 de cada 10 argentinos incluirían entre sus mayores deseos la posibilidad de presenciar una final de fútbol en vivo.
La investigación también muestra que el 85% de los encuestados considera que ver un partido importante dentro de un estadio es una experiencia única en la vida, mientras que un 84% asegura que la atmósfera de una cancha no puede compararse con verla por televisión.
Otro dato llamativo es que el 54% de los argentinos elegiría asistir a un evento futbolístico por encima de cualquier otro atractivo turístico que pueda ofrecer un destino.
Además:
- El 80% considera que compartir un partido con otros hinchas convierte la experiencia en un recuerdo inolvidable.
- El 72% cree que vale la pena invertir tiempo y dinero para viajar y ver un partido importante.
- El 55% priorizaría un evento futbolístico por encima de otras propuestas de entretenimiento.
Desde Booking.com señalaron que el fútbol «es mucho más que un deporte» y remarcaron que para millones de argentinos asistir a un partido histórico representa el cumplimiento de un sueño.
El estudio fue realizado en abril de 2026 entre viajeros mayores de 18 años de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y México que realizaron viajes de placer durante el último año y manifestaron interés por las actividades deportivas.