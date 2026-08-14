El trío cómico «Lo Lumvrise» presenta su espectáculo de humor en General Madariaga

En diálogo con Radio Noticias, la Secretaria de Cultura, Turismo y Educación de General Madariaga, Karina Uribe, confirmó la presentación del reconocido grupo humorístico rosarino Lo Lumvrise.

El espectáculo se llevará a cabo este sábado a las 21:00 hs en la Casa de la Cultura.

Uribe destacó el crecimiento del turismo cultural y regional en la ciudad —con gran afluencia de espectadores provenientes de Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa— y anunció que las entradas generales tienen un valor de $20.000, con una tarifa especial de $15.000 para jubilados.

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