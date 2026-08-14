14 de agosto de 2026

El trío cómico «Lo Lumvrise» presenta su espectáculo de humor en General Madariaga

10 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la Secretaria de Cultura, Turismo y Educación de General Madariaga, Karina Uribe, confirmó la presentación del reconocido grupo humorístico rosarino Lo Lumvrise.

El espectáculo se llevará a cabo este sábado a las 21:00 hs en la Casa de la Cultura.

Uribe destacó el crecimiento del turismo cultural y regional en la ciudad —con gran afluencia de espectadores provenientes de Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa— y anunció que las entradas generales tienen un valor de $20.000, con una tarifa especial de $15.000 para jubilados.

Dale play:

Compartir

Más historias

peña

Peña Renacer | Música y baile en vivo este sábado en el Teatro Ocean de Mar de Ajó

1 hora atrás 0
presidente HCD

Tarifas de luz en La Costa: vecinos, Municipio y HCD comienzan una mesa de trabajo

9 horas atrás 0
fiesta del sol bariloche

La Fiesta Nacional del Sol y la Familia dirá presente en la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche

1 día atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *