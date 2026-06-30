30 de junio de 2026

La Costa | Buscan a un peligroso prófugo acusado de abuso infantil

3 horas atrás 0

Los abogados querellantes Yamila Segovia, Norberto Filippini y Leonel Báez compartieron detalles sobre la intensa búsqueda de Alberto Martín del Valle. El implicado se encuentra prófugo por un caso de abuso sexual agravado cometido en 2009 contra una niña de 11 años, hecho confirmado mediante una prueba de ADN de paternidad biológica.

Los letrados alertaron que el acusado vivió de manera sigilosa en Mar de Ajó (especialmente en la calle Libres del Sur), donde solía infiltrarse en merenderos y comedores para estar cerca de menores de edad.

Actualmente utiliza alias falsos como «Javito», «Java», «Martín Morales» o «Martín Lescano», y se sospecha que cuenta con el encubrimiento de familiares para eludir a la justicia antes de que venza el plazo legal de la causa.

Los detalles:

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