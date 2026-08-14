14 de agosto de 2026

Peña Renacer | Música y baile en vivo este sábado en el Teatro Ocean de Mar de Ajó

16 minutos atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, el músico Ramón Acosta dio detalles de la Peña Renacer, que se llevará a cabo este sábado 15 de agosto desde las 19:00 hs en el Teatro Ocean de Mar de Ajó.

El evento contará con muestras de danza, la actuación de la cantante Wanda Verdún y un show central de folklore tradicional a cargo de Acosta, quien presentará un repertorio bailable con gatos, chacareras, escondidos y zambas.

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