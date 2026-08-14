Peña Renacer | Música y baile en vivo este sábado en el Teatro Ocean de Mar de Ajó

En comunicación con Radio Noticias, el músico Ramón Acosta dio detalles de la Peña Renacer, que se llevará a cabo este sábado 15 de agosto desde las 19:00 hs en el Teatro Ocean de Mar de Ajó.

El evento contará con muestras de danza, la actuación de la cantante Wanda Verdún y un show central de folklore tradicional a cargo de Acosta, quien presentará un repertorio bailable con gatos, chacareras, escondidos y zambas.

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