30 de junio de 2026

De la escuela de vuelo de Santa Teresita a los aviones de Aerolíneas Argentinas | La historia del costero que llegó a la Aerolínea de Bandera

3 horas atrás 0

Mariano Figueiras, presidente del Aeroclub de Santa Teresita, celebró que el joven costero Felipe Frittayon haya cumplido su sueño de incorporarse como piloto en Aerolíneas Argentinas.

Destacó el rol fundamental de los aeroclubes como el primer escalón educativo en la formación aeronáutica, recordó que la institución funciona desde 1965 habiendo formado a más de 100 pilotos, y explicó que cualquier persona puede iniciar el curso en cualquier momento del año adaptándolo a su propio ritmo económico.

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