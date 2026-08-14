Fiesta y baile en Nueva Atlantis | Show en vivo, buffet y karaoke a beneficio

En diálogo con Radio Noticias, la integrante de la comisión organizadora de Nueva Atlantis, Laura Mayorga, detalló las actividades fijadas para este fin de semana con el fin de recaudar fondos para la fiesta de la localidad (programada para el 5 y 6 de diciembre).

Este sábado a las 21:00 hs se realizará una velada con entrada libre y gratuita en el Camping de Nueva Atlantis (Yrigoyen e/ Roldán y Costanera), que incluirá la presentación de la banda Vintage Rock, servicio de buffet accesible y karaoke bailable.

Asimismo, el lunes 17 la comisión estará presente con un puesto gastronómico en el acto central en Mar de Ajó. Los detalles:

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