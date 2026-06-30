El PRO se quiere reformular | Fuerte presencia de referentes costeros en la cumbre liderada por Mauricio Macri en Mar del Plata

Tras participar en el encuentro del espacio en Mar del Plata, el referente local Matías Porta remarcó la importancia de sumar voluntades y unificar fuerzas de cara a los próximos desafíos electorales.

Durante la entrevista en Radio Noticias, se refirió a la presencia de otros dirigentes de la zona como Juani Ojeda o Pacho Junco, señalando que se trató de una convocatoria abierta donde lo prioritario es el objetivo colectivo por encima de los personalismos y la búsqueda de mecanismos democráticos, como las PASO, para dirimir candidaturas.

Asimismo, analizó el panorama político bonaerense y advirtió que un posible desdoblamiento de los comicios para el mes de mayo —así como la discusión sobre la boleta única de papel— plantearía un escenario complejo y con dinámicas particulares para los distritos turísticos del interior que dependen fuertemente de la temporada de verano.

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Por su parte, el dirigente costero Juan Ojeda también brindó su testimonio en Radio Noticias Web tras asistir al encuentro provincial encabezado por Mauricio Macri.

Ojeda, quien confirmó haberse reunido en el lugar con el concejal Pacho Junco, coincidió en la necesidad de consolidar un frente amplio, sólido y competitivo en el Partido de la Costa, dejando atrás la atomización de listas sufrida en las últimas elecciones para poder conformar una verdadera alternativa frente al oficialismo local. Respecto a los rumores sobre un desdoblamiento electoral para el mes de mayo en la Provincia de Buenos Aires, el referente vecinalista se diferenció al encuadrar estas versiones dentro de las especulaciones políticas, señalando que, desde el punto de vista constitucional y legislativo, proyecta un calendario electoral tradicional con comicios hacia el mes de octubre

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