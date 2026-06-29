Vecinos y el Club de Leones denunciaron el robo de las banderas colocadas en la histórica Carreta de Mar de Ajó, un símbolo patrimonial recuperado gracias al esfuerzo comunitario.

No fue solamente el robo de ocho banderas argentinas.

Para quienes conocen la historia de La Carreta de Mar de Ajó, lo ocurrido durante el fin de semana representa también un golpe a uno de los símbolos patrimoniales más queridos de la ciudad.

Vecinos y el Club de Leones de Mar de Ajó denunciaron que fueron sustraídas las banderas celestes y blancas que habían colocado días atrás para embellecer el monumento con motivo del Día de la Bandera y para acompañar el aliento a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

«Habíamos puesto ocho banderas y quedaban realmente muy lindas«, expresaron con tristeza desde la institución.

Pero detrás de esas banderas había mucho más que una decoración.

Una carreta con más de un siglo de historia

La carreta que hoy forma parte del paisaje de Mar de Ajó representa una parte de la historia de la región.

Según la reseña histórica instalada en el lugar, este tipo de vehículos comenzó a utilizarse hacia 1880, cuando las grandes carretas unían las estancias de la zona recorriendo extensos caminos de arena. Tiradas por entre diez y doce caballos, fueron fundamentales para el desarrollo productivo y el transporte en la antigua región del Tuyú.

Incluso, varias de estas carretas participaron en el traslado de materiales para la construcción del histórico Faro Punta Médanos, a fines del siglo XIX.

La estructura que hoy puede observarse en la plazoleta estuvo durante años abandonada detrás de la antigua planta de CLYFEMA hasta que Hernán Cuadrado Cortés, impulsor de innumerables iniciativas vinculadas a la historia local, decidió rescatarla con la intención de devolverle su valor patrimonial.

El traslado no fue sencillo. Debido a sus enormes dimensiones, la carreta debió recorrer varias cuadras de la ciudad mientras operarios levantaban cables para permitir su paso.

Tiempo después, otros vecinos, entre ellos Mario Álvarez y Néstor Carreño, continuaron los trabajos de restauración hasta convertirla nuevamente en un símbolo de la ciudad.

La plazoleta lleva desde 2004 el nombre de José Carlos Cuadrado Cortés, pionero del turismo, historiador y gran defensor de las instituciones del Partido de La Costa, en reconocimiento a su permanente compromiso con la comunidad.

Mucho más que ocho banderas

Quienes impulsaron la colocación de las banderas buscaban simplemente darle un marco patriótico a uno de los espacios más representativos de Mar de Ajó.

El robo genera indignación porque vuelve a poner en evidencia el daño que producen estos hechos cuando afectan lugares construidos gracias al esfuerzo colectivo.

Cada mejora, cada restauración y cada detalle que embellece la histórica carreta es posible por el trabajo desinteresado de vecinos e instituciones que, desde hace años, dedican tiempo para preservar una parte de la identidad marajense.

Esta vez fueron ocho banderas.

Pero para muchos vecinos, lo que realmente se llevaron fue un pequeño gesto de cuidado hacia un patrimonio que pertenece a toda la comunidad.

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