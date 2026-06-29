Se viene una gran peña en Santa Teresita para apoyar al joven piloto costero Dino Palmarochi

En diálogo con Radio Noticias, Leo Palmarochi (padre de Dino) compartió el esfuerzo que representa mantener el presupuesto en la actual temporada del Campeonato Metropolitano de Karting.

Con el objetivo de financiar una invitación especial de larga duración en Ciudad Evita para el mes de julio, este martes por la noche se realizará una cena solidaria en el salón de la Calle 29 y Costanera (Santa Teresita). El menú consistirá en una espectacular bondiola a la cerveza seguida de postre helado. Quienes quieran sumarse a compartir una noche «fierrera» y colaborar, pueden adquirir sus tarjetas enviando un mensaje privado directamente al perfil de Instagram de Dino Palmarochi.

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