El acto de Mauricio Macri en Mar del Plata reunió a dirigentes del Partido de La Costa y abrió nuevas lecturas políticas tras la llegada de Diego Santilli al Gobierno.

La política suele dejar las noticias más importantes en los pasillos. Las fotos sirven para las redes sociales; las conversaciones, en cambio, suelen anticipar lo que viene.

El encuentro encabezado por Mauricio Macri el último viernes en Mar del Plata fue una muestra de eso. Lo que comenzó como una reunión partidaria del PRO terminó adquiriendo otra dimensión apenas horas después, cuando la salida de Manuel Adorni y la decisión del presidente Javier Milei de designar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete modificaron el escenario político nacional.

Y en el Partido de La Costa, donde la oposición ya empieza a mirar el 2027, el encuentro dejó varias señales.

Tres dirigentes, tres espacios y una misma foto

El primero en mostrar su participación fue Matías Porta, quien publicó imágenes del encuentro y destacó su presencia representando al PRO costero.

Sin embargo, no fue el único dirigente del distrito que participó.

También estuvo Juan Ojeda, referente de Hacemos La Costa, un espacio de raíz vecinalista que desde hace tiempo mantiene diálogo con distintos sectores de la oposición provincial.

Consultado por Radio Noticias Web, Ojeda resumió el espíritu del encuentro.

«La reunión con Mauricio Macri en Mar del Plata fue muy positiva. Se habló mucho del escenario bonaerense y de la necesidad de fortalecer el trabajo territorial. Tuve la oportunidad de conversar con varios de los principales dirigentes del PRO sobre la realidad del Partido de La Costa y coincidimos en que hay que empezar a construir una alternativa seria para 2027. No es momento de hablar de nombres, sino de generar consensos y pensar en un proyecto que le dé una mejor opción a los vecinos.»

La tercera presencia costera fue la del concejal Francisco «Pachu» Junco, dirigente del PRO que hoy forma parte del esquema político alineado con Guillermo Montenegro dentro del armado que comparte espacios con La Libertad Avanza.

A diferencia de Porta, Junco no realizó publicaciones sobre su participación.

Desde sectores libertarios consultados por este medio relativizaron cualquier interpretación política.

«Pachu nunca fue muy amigo de manejarse por redes sociales», resumió uno de los referentes del espacio.

Santilli cambió el tablero

Si el viernes el acto tenía una lectura partidaria, el sábado el escenario ya era otro.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete fortaleció el peso político del PRO dentro del Gobierno nacional y, al mismo tiempo, revalorizó a los dirigentes que desde hace tiempo mantienen cercanía con el exvicejefe de Gobierno porteño.

En el Partido de La Costa, Matías Porta aparece como uno de esos nombres.

Pero no es el único.

En los últimos meses también reapareció Marcos «Cotoco» García, quien volvió a mostrarse activo en la política local y, según reconocen distintos dirigentes en conversaciones reservadas, mantiene una buena relación con Santilli y no oculta su intención de participar del proceso electoral de 2027.

¿Empieza a ordenarse otro sector?

Todavía nadie habla oficialmente de candidaturas.

Pero sí comienzan a verse movimientos.

La posibilidad de que dirigentes cercanos a Santilli empiecen a consolidar un espacio propio dentro del Partido de La Costa es una de las hipótesis que circula entre referentes de la oposición.

De concretarse ese proceso, inevitablemente aparecerá otro nombre sobre la mesa.

El de Roxana Cavallini, principal referente de La Libertad Avanza en el distrito, quien hasta el momento logró superar cada intento de desgaste interno y mantenerse como la dirigente con mayor reconocimiento dentro del espacio libertario costero.

Por ahora no existen señales públicas de confrontación.

Sin embargo, en política los alineamientos nacionales suelen terminar influyendo en los armados locales.

Y la llegada de Santilli al centro del poder podría acelerar conversaciones que, hasta hace pocos días, transitaban con mucha más cautela.

La carrera empezó antes de tiempo

Faltan mucho y poco para las elecciones ejecutivas.

Pero la política bonaerense ya comenzó a moverse.

El acto de Macri en Mar del Plata dejó algo más que una foto partidaria.

Mostró dirigentes que empiezan a caminar el territorio, otros que reaparecen con aspiraciones renovadas y varios que observan con atención cómo el nuevo protagonismo de Santilli puede modificar el equilibrio interno de la oposición.

En el Partido de La Costa nadie habla todavía de candidaturas.

Pero todos parecen coincidir en algo.

La carrera hacia 2027 ya comenzó.

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