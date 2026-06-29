Jornada de trabajo comunitario en el Polideportivo de la Asociación de Fomento San Bernardo

En diálogo con Radio Noticias, Catriel Pérez (presidente de la Liga de Básquet costera) destacó la finalización de la cuarta etapa de mejoras y embellecimiento en el Polideportivo de la Asociación de Fomento San Bernardo. En una hermosa jornada comunitaria que reunió a familias, alumnos y subcomisiones de básquet y vóley, se llevaron a cabo arduas tareas de pintura en altura y techos, tras haberse reparado previamente las filtraciones.

Todo este esfuerzo prepara el terreno para el próximo 13 de julio, día en que llegará la empresa encargada de instalar el ansiado parqué flotante profesional, el cual será el primero de su tipo en la región atlántica desde el Partido de la Costa hasta Mar del Plata.

Financiada con recursos propios, la venta de publicidades y una campaña simbólica de «metros cuadrados», la institución invita a comerciantes y vecinos a sumarse para continuar con las próximas refacciones en vestuarios y baños.

Los detalles:

Compartir