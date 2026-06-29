Cada 29 de junio se celebra el Día del Camarógrafo Argentino en homenaje a Leonardo Henrichsen, asesinado mientras registraba un hecho histórico en Chile.

Cada 29 de junio se conmemora en Argentina el Día del Camarógrafo, una fecha que recuerda a quienes, muchas veces desde el anonimato, registran con sus imágenes los hechos que marcan la historia y la vida cotidiana.

La jornada fue establecida en homenaje al camarógrafo y periodista argentino Leonardo Henrichsen, asesinado el 29 de junio de 1973 mientras cubría un intento de levantamiento militar en Santiago de Chile.

Henrichsen trabajaba como corresponsal para Canal 13 de Argentina y para la televisión sueca cuando fue alcanzado por disparos de efectivos militares. Su cámara logró registrar los instantes previos a su muerte, convirtiendo esas imágenes en un testimonio histórico y en un símbolo del compromiso con el periodismo.

La fecha busca reconocer el trabajo de quienes, con una cámara al hombro, documentan la realidad, acercan los acontecimientos a la comunidad y preservan la memoria colectiva.

En cada cobertura periodística, transmisión en vivo o registro audiovisual hay un camarógrafo que, muchas veces detrás de escena, aporta una mirada fundamental para contar la noticia.

En este día, el reconocimiento se extiende a todos los profesionales de la imagen que, con vocación y compromiso, hacen posible que cada historia llegue a la pantalla.

«Desde Radio Noticias Web saludamos a todos los camarógrafos y trabajadores de la imagen que, con profesionalismo y compromiso, registran cada día la historia de nuestras comunidades. Feliz Día.»

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