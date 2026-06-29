La Costa | Se presentó la nueva Plataforma de Atención Primaria y el programa «Cuidar la Vida»

En un acto oficial realizado en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, la Municipalidad de La Costa lanzó la nueva Plataforma de Atención Primaria de la Salud. Esta herramienta digital está diseñada para optimizar la gestión de turnos e integrar el trabajo de los 16 Centros de Atención Primaria (CAPS) con el Hospital Modular de San Bernardo y los hospitales municipales de Santa Teresita, San Clemente y Mar de Ajó, permitiendo un mejor seguimiento digital de los pacientes y descentralizando la alta complejidad.

En este marco, el intendente Juan de Jesús presentó formalmente la iniciativa comunitaria “Cuidar la Vida”, un programa que busca convertirse en ordenanza por los próximos 30 años. De Jesús detalló los cuatro pilares fundamentales de la propuesta (seguridad vial integral, abordaje de las violencias de género, protección de las niñeces frente al abuso y el cuidado del medio ambiente), enfatizando la necesidad de priorizar la salud mental y el desarrollo humano por sobre las lógicas estrictamente económicas o los avances de la Inteligencia Artificial.

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