La nueva edición de Dolores Tango confirmó el crecimiento del evento y refuerza la estrategia turística que combina cultura y el Parque Termal Dolores.

La ciudad de Dolores volvió a vivir un fin de semana donde el tango fue protagonista. La nueva edición de «Dolores Tango», desarrollada en el histórico Teatro Unione, confirmó el crecimiento de una propuesta cultural que año tras año suma público y comienza a consolidarse como uno de los eventos destacados del calendario invernal bonaerense.

La semana pasada, Radio Noticias Web había mantenido consultas con el equipo de Cultura y Prensa de la Municipalidad de Dolores, desde donde ya anticipaban que esta edición mostraría una importante evolución tanto en la convocatoria como en la calidad de las actividades programadas.

La respuesta del público terminó ratificando esas expectativas.

Una ciudad que apuesta a su identidad

La programación reunió clases abiertas de tango y milonga, presentaciones de músicos y bailarines locales, la participación del ballet infantil «Tango Peques» y una gala central que tuvo como protagonistas a la Orquesta de Cámara Municipal y al espectáculo «Destino Tango», encabezado por Emanuel Marín.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a una expresión artística profundamente ligada a la identidad argentina.

Cultura y turismo, un mismo camino

Lo interesante de este crecimiento es que Dolores parece haber encontrado una estrategia que comienza a dar resultados: construir una agenda de eventos capaz de complementar uno de sus principales atractivos turísticos, el Parque Termal Dolores.

La combinación entre las aguas termales, la oferta gastronómica, el patrimonio histórico y eventos culturales como Dolores Tango permite que la ciudad amplíe su propuesta para quienes deciden realizar una escapada durante los fines de semana o las vacaciones de invierno.

Ya no se trata únicamente de visitar las termas.

La experiencia suma música, cultura, espectáculos y actividades que invitan a permanecer más tiempo en la ciudad.

Un modelo que gana espacio

Cada vez son más las localidades bonaerenses que buscan fortalecer su actividad turística a partir de una identidad propia.

En el caso de Dolores, el tango comienza a consolidarse como una marca cultural que se suma al crecimiento sostenido del turismo termal, conformando un combo atractivo para visitantes de toda la región.

La experiencia demuestra que, incluso fuera de la temporada de verano, los eventos culturales pueden convertirse en una herramienta para dinamizar la economía local, movilizar al sector gastronómico y hotelero y ofrecer nuevos motivos para elegir un destino.

Con propuestas como Dolores Tango, la ciudad continúa ampliando esa oferta y reafirma una estrategia que apuesta a integrar cultura, patrimonio y turismo como parte de un mismo proyecto de desarrollo.

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