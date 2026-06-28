Nico Bron completó la cobertura de la fase de grupos del Mundial 2026 y busca seguir acompañando a la Selección Argentina.

Hace apenas once semanas, la idea parecía una locura.

No había pasaporte vigente. No había visa. No había pasajes. No había alojamiento. Mucho menos entradas para el Mundial.

Había solamente un objetivo, una cámara y una decisión: intentar llegar a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina.

Hoy, ese desafío ya tiene una primera meta cumplida.

Nico Bron, representante de Radio Noticias Web en el Mundial 2026, estuvo presente en los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Argentina, generando contenidos para sus redes sociales, para MdA Noticias, Canal 11 de La Costa y para FM 105.7 Radio Noticias, acercando el color y las historias que se viven alrededor del equipo campeón del mundo.

Con la clasificación asegurada y el primer puesto del grupo en el bolsillo, también llegó el momento del primer balance.

«Argentina terminó una muy buena fase de grupos. Se la vio sólida, con momentos de muy buen fútbol y, sobre todo, mostrando que sigue teniendo un grupo muy fuerte. Ahora empieza otro Mundial, donde no hay margen de error y cada partido es una final.»

Una aventura construida paso a paso

Bron recordó que todo comenzó con un desafío compartido en redes sociales.

«Hace once semanas parecía imposible. Arrancamos literalmente desde cero. No había pasaporte, no había visa, no había pasajes, no había hotel y tampoco entradas. Fueron semanas de muchísimo trabajo, de golpear puertas y de encontrar personas y empresas que confiaron en esta idea.»

Gracias al acompañamiento de comercios, emprendedores, vecinos y distintas empresas del Partido de La Costa, el proyecto logró hacerse realidad.

Desde entonces, cada jornada en Estados Unidos fue compartida con miles de seguidores que acompañaron el viaje casi en tiempo real.

¿Sigue la cobertura?

Ahora comienza otra etapa.

Y también otro desafío.

«La idea es seguir. Dependerá del día a día y de quienes quieran seguir acompañando esta aventura. Cada instancia del Mundial implica nuevos gastos y una logística importante, pero las ganas siguen siendo las mismas.»

La cábala también juega

Hay un detalle que muchos hinchas no dejan pasar.

En Qatar 2022, Nico Bron también realizó la cobertura de la Copa del Mundo.

Aquella vez, Argentina terminó levantando la copa.

Ahora, cuatro años después, vuelve a acompañar al seleccionado desde las tribunas y los alrededores de cada estadio.

Para muchos ya no es solamente una cobertura periodística.

También empieza a transformarse en una pequeña cábala.

Y, como ocurre con todas las cábalas argentinas, nadie quiere romperla antes de tiempo.

Mientras la Selección se prepara para afrontar los octavos de final, desde el Partido de La Costa también hay otro partido en juego: que esta aventura pueda seguir escribiendo nuevos capítulos y que la bandera costera continúe recorriendo los estadios del Mundial 2026.

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