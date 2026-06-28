El vecino del Partido de La Costa y piloto del Aeroclub Santa Teresita realizó su primer vuelo como Primer Oficial de Aerolíneas Argentinas.

Hay sueños que despegan desde muy abajo. Desde una pista de un aeroclub, un vuelo de instrucción y muchas horas de esfuerzo. Y también hay historias que demuestran que la perseverancia puede llevar muy lejos.

El Aeroclub Santa Teresita compartió en las últimas horas un emotivo reconocimiento a Felipe Frittayon, vecino del Partido de La Costa, quien concretó su primer vuelo como Primer Oficial de un Embraer 190 (E190) en Aerolíneas Argentinas.

La institución celebró el logro a través de sus redes sociales y destacó que Felipe no solo forma parte de la familia del aeroclub como piloto e instructor, sino que además continúa transmitiendo conocimientos y pasión por la aviación a las nuevas generaciones.

«Felipe hace tiempo forma parte de la familia del Aeroclub Santa Teresita como piloto e instructor, transmitiendo conocimientos, pasión y compromiso a las nuevas generaciones. Además, es vecino del Partido de La Costa, por lo que este logro también es una alegría para toda nuestra comunidad», expresaron desde la institución.

Un reconocimiento al trabajo de los aeroclubes

Más allá del logro individual, el Aeroclub aprovechó la oportunidad para destacar el papel que cumplen estas instituciones en la formación de pilotos profesionales.

«Su logro nos recuerda el papel fundamental que cumplen los aeroclubes en la formación de pilotos profesionales. Son el lugar donde nacen las vocaciones, se construyen los valores de la aviación y comienzan carreras que, con esfuerzo y dedicación, pueden llegar muy lejos», señalaron.

La publicación generó una gran cantidad de mensajes de felicitación de pilotos, instructores, familiares, amigos y aeroclubes de distintos puntos del país.

Entre los comentarios, el propio Felipe respondió con un mensaje cargado de gratitud:

«Todos en este aeroclub formaron parte de donde estoy ahora y siempre voy a estar agradecido con eso. Simplemente gracias.»

También hubo palabras de orgullo de su padre, Federico Frittayon, y de compañeros de profesión que destacaron el esfuerzo realizado para alcanzar este nuevo desafío dentro de la línea aérea de bandera.

Un orgullo para La Costa

Historias como la de Felipe vuelven a poner en valor el trabajo silencioso que realizan instituciones como el Aeroclub Santa Teresita, donde muchos jóvenes encuentran su primer contacto con la aviación.

Cada vuelo de instrucción, cada hora acumulada y cada aprendizaje forman parte de un camino largo que, en algunos casos, termina llevando a los pilotos a compañías aéreas nacionales e internacionales.

Hoy, ese recorrido tiene un nuevo protagonista costero que sigue llevando bien alto el nombre del Partido de La Costa.

¡Felicitaciones, Felipe, y buenos vuelos en esta nueva etapa!

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