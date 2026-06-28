INDEC | El Coeficiente de Gini subió a 0,435 y se interrumpió la mejora en la distribución del ingreso

De acuerdo con el último informe de distribución del ingreso publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la desigualdad en Argentina volvió a registrar un incremento durante el primer trimestre de 2026. El reporte oficial confirmó que se interrumpió la tendencia de recuperación gradual que se venía observando a finales del año pasado, mostrando un marcado deterioro en los principales indicadores socioeconómicos del país.

El dato central del informe radica en el Coeficiente de Gini —el indicador utilizado a nivel internacional para medir la concentración del ingreso, donde 0 representa la igualdad absoluta y 1 la concentración total—, el cual escaló al 0,435 en los primeros tres meses del año, quebrando la marca de 0,430 con la que había cerrado el cuarto trimestre de 2025. Aunque la variación nominal parece acotada, los especialistas advierten que representa un preocupante cambio de tendencia tras varios períodos consecutivos de mejoras paulatinas en la estructura de ingresos de la población.

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