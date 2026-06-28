Peñas folklóricas, almuerzos familiares y música en vivo forman parte de la agenda de actividades para disfrutar este domingo en La Costa.

El último domingo de junio llega con una agenda cargada de actividades para quienes quieran disfrutar de un almuerzo diferente, bailar, escuchar música en vivo o compartir una jornada en familia. Desde peñas folklóricas hasta encuentros organizados por centros de jubilados, distintas instituciones del Partido de La Costa prepararon propuestas abiertas a la comunidad.

Peña folklórica en La Lucila del Mar

Una de las principales opciones será la Peña Folklórica organizada por Folclore MDA, que tendrá lugar desde las 12.00 en La Nueva Herradura, sobre la Ruta 11, en La Lucila del Mar.

La jornada contará con la presentación del Grupo Encendidos, llegado desde Longchamps, y Canto Agreste, además de buffet, baile y premios para quienes asistan con los colores de la Selección Argentina.

Las entradas tienen un valor de $6.000 anticipadas y $8.000 en puerta.

Almuerzo familiar en Mar del Tuyú

El Centro de Jubilados La Amistad, de Mar del Tuyú, también abrirá sus puertas este domingo desde las 12.00 para compartir un almuerzo familiar.

El menú incluye chorizo, pollo, ensaladas, helado y mesa dulce, además de sorteos, sorpresas y espectáculos musicales con la participación de La Voz del Ángel. El valor de la tarjeta es de $20.000.

Música y baile en Santa Teresita

Otra alternativa será el tradicional almuerzo organizado por el Jardín de la Tercera Edad de Santa Teresita.

La convocatoria comenzará a las 12.30 en la sede de calle 38 N° 945, con un menú compuesto por empanadas, chorizo, pollo, pechito, ensaladas y postre.

La parte artística estará a cargo de La Carly Band, invitando a los asistentes a cerrar la jornada con baile y música en vivo. Las tarjetas anticipadas tienen un valor de $20.000.

Un domingo para encontrarse

Con la llegada del invierno, las instituciones del Partido de La Costa continúan apostando a generar espacios de encuentro donde vecinos y familias puedan compartir un almuerzo, disfrutar de artistas locales y colaborar, al mismo tiempo, con las actividades que desarrollan durante todo el año.

Para quienes todavía no tienen planes, este domingo ofrece varias alternativas para elegir entre la tradición del folklore, la música en vivo y los clásicos almuerzos comunitarios que siguen formando parte de la vida social de las distintas localidades costeras.

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