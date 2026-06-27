Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete. Qué dijo en su carta, el contexto político y qué puede pasar ahora.

Manuel Adorni renunció este sábado a la Jefatura de Gabinete de Ministros, poniendo fin a semanas de fuertes cuestionamientos políticos, investigaciones judiciales y una creciente presión tanto de la oposición como de sectores aliados del Gobierno.

El ahora exfuncionario hizo pública su decisión a través de una extensa carta publicada en su cuenta de X, donde aseguró que deja el cargo para proteger a su familia y denunció haber sido víctima de una campaña de ataques y operaciones mediáticas.

«Gracias por aceptar mi renuncia»

En el comienzo de su mensaje, Adorni le agradeció al presidente Javier Milei por haber aceptado su dimisión.

«Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación», escribió.

A lo largo de la carta sostuvo que durante los últimos meses sufrió «interminables ataques mediáticos» y afirmó que las publicaciones sobre su patrimonio, su vida privada y su familia fueron falsas.

También expresó que el «ensañamiento tiene un límite» y aseguró que se retira con la conciencia tranquila y convencido de haber acompañado el proyecto político del Presidente.

Una salida que se venía anticipando

La renuncia llega después de varios días de rumores y versiones sobre su continuidad.

En las últimas semanas, distintos medios nacionales habían informado que Adorni enfrentaba un escenario político cada vez más complejo debido al avance de investigaciones judiciales y al creciente malestar dentro del Congreso, donde incluso comenzaba a tomar fuerza la posibilidad de impulsar mecanismos institucionales para removerlo del cargo.

La situación también había generado tensión dentro del oficialismo.

Días atrás, el propio presidente Javier Milei había manifestado que confiaba en la honestidad de Adorni, aunque advirtió públicamente que, si la Justicia demostraba responsabilidades penales, sería apartado del Gobierno.

El Gobierno busca cerrar la crisis

Con la salida de Adorni, la Casa Rosada intenta dejar atrás uno de los episodios políticos más delicados desde el inicio de la gestión libertaria.

Diversos medios nacionales señalan que el nombre con mayores posibilidades para asumir la Jefatura de Gabinete sería el actual ministro del Interior, Diego Santilli, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial.

Un nuevo escenario político

La renuncia abre una nueva etapa para el Gobierno nacional.

Más allá de quién sea el reemplazante, el desafío inmediato será recuperar la iniciativa política en un momento en el que el oficialismo buscaba volver a instalar en la agenda los indicadores económicos favorables, pero terminó envuelto en una crisis institucional que ocupó el centro del debate público durante las últimas semanas.

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