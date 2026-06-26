El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, denunció una presunta descarga ilegal de efluentes y lanzó una frase que se volvió viral.

Hay veces en que una frase resume por completo un conflicto. Y esta fue una de ellas.

«¿Qué se creen que soy pelotudo?»

Con esa expresión, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, encabezó una fuerte denuncia pública contra una empresa a la que responsabilizó por el anegamiento de una calle ubicada entre el Parque Industrial y una planta láctea de esa ciudad del noroeste bonaerense.

El episodio fue difundido por el propio jefe comunal a través de un video que rápidamente se viralizó y fue publicado por Infocielo. Con botas de lluvia y parado en medio del agua, Zurro aseguró que el anegamiento no fue consecuencia de las lluvias, sino de una presunta descarga de agua mediante un caño clandestino.

«No llovió. ¿Qué se creen que soy pelotudo?», disparó al comenzar la grabación.

Una advertencia con nombre y apellido

Durante el video, el intendente sostuvo que tiempo atrás ya había detectado la existencia del conducto y lanzó un ultimátum a los responsables.

«Les digo por última vez porque encontré el caño hace un tiempo. Háganse cargo. Denuncia penal, no me tiren agua en la calle, no le rompan las pelotas a los vecinos que quieren transitar tranquilos», expresó.

Zurro también aseguró que el municipio reparará la calle afectada, aunque advirtió que antes realizará una inspección para encontrar el origen del vuelco.

«La voy a levantar, la voy a arreglar, pero voy a romper todo esto para encontrar el caño», afirmó.

En otro tramo del mensaje dejó en claro que el tamaño o el peso económico de la empresa no modificarán la postura del municipio.

«A mí no me importa el poder que tienen. Lo único que me importa es que nuestra gente esté bien», sostuvo.

«Después va a ser tarde»

Visiblemente molesto, el jefe comunal fue todavía más allá y les dio un plazo a los responsables para retirar la supuesta conexión irregular.

«Tienen tiempo de sacar el cañito. Después va a ser tarde», advirtió.

Incluso anunció que recorrerá personalmente distintos sectores de la ciudad para detectar situaciones similares.

«A la tarde agarro una pala y voy a andar por todos lados», dijo.

Como si hiciera falta una cuota más de ironía, el video terminó con una despedida que contrastó completamente con el tono del resto del mensaje.

«Que tengan un día hermoso».

Un debate que excede a Pehuajó

Más allá del lenguaje utilizado por el intendente, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un tema que atraviesa a numerosos municipios bonaerenses: el control sobre las industrias, el cumplimiento de las normas ambientales y la capacidad de los gobiernos locales para hacerlas respetar.

La pregunta que deja el episodio es inevitable. ¿Comenzarán más intendentes a endurecer su postura frente a empresas que incumplen las normas ambientales o afectan el espacio público?

Por ahora no hay una respuesta. Lo que sí quedó claro es que, al menos en Pehuajó, el mensaje fue directo, sin eufemismos y con una frase que ya empezó a recorrer toda la provincia.

Fuente: Infocielo.

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