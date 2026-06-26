Dolores inicia una nueva edición de Dolores Tango con música, milonga, clases abiertas y espectáculos gratuitos en el Teatro Unione.

Dolores vuelve a convertirse desde hoy en un punto de encuentro para los amantes del tango con una nueva edición de «Dolores Tango», una propuesta cultural con entrada libre y gratuita que reunirá música, danza, milonga y espectáculos en el histórico Teatro Unione.

La iniciativa busca reafirmar una tradición profundamente ligada a la identidad cultural de la ciudad, con actividades pensadas para vecinos y visitantes que deseen disfrutar de una de las expresiones más representativas de la cultura argentina.

La programación comenzó este miércoles con una emisión especial por Radio Municipal (100.1 FM) dedicada a Carlos Gardel, en el marco del Día del Cantor Nacional. Desde las 9.30, Alejandro Cabril llevó adelante un programa especial con historias, anécdotas y recuerdos del «Zorzal Criollo».

La actividad central se desarrollará hoy en el Teatro Unione. Desde las 14.30, la Sala de Ensayo será escenario de una tarde de tango y milonga con la participación de cantores, músicos y bailarines de Dolores.

Además, Johanna Martínez y Marcelo Brito ofrecerán una clase abierta de tango, destinada tanto a quienes ya bailan como a quienes quieran dar sus primeros pasos en la pista.

La jornada también contará con la presentación del ballet infantil «Tango Peques», dirigido por el profesor Lucas Gómez, mientras que desde las 20.00, la Sala Principal albergará la gala central con la actuación de la Orquesta de Cámara Municipal y el espectáculo «Destino Tango», encabezado por Emanuel Marín.

Durante toda la jornada habrá servicio de buffet y todas las actividades serán gratuitas, en una nueva edición de un evento que año tras año reúne a artistas, bailarines y público para celebrar la vigencia del tango como parte del patrimonio cultural argentino.

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