La Comisión de la Fiesta del Sol y la Familia confirmó que no habrá Fan Fest este sábado por el horario del partido de Argentina ante Jordania.

La Selección Argentina afrontará este sábado desde las 23.00 (hora argentina) su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando enfrente a Jordania con el objetivo de cerrar la primera etapa con puntaje ideal y asegurar el liderazgo del Grupo J.

Sin embargo, quienes esperaban volver a reunirse en la Plaza de la Familia para seguir el encuentro en pantalla gigante deberán esperar una nueva oportunidad. La Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia de San Bernardo confirmó la suspensión del Fan Fest previsto para este partido.

La decisión fue anunciada por el presidente de la Comisión de Festejos, Cristian Décima, durante una entrevista realizada este viernes en el programa La Primera Mañana, de Radio Noticias Web.

Décima explicó que el principal motivo fue el horario del encuentro, previsto para las 23.00, una franja poco conveniente para una convocatoria familiar en pleno invierno. A esa situación se suma el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa temperaturas muy bajas para la noche del sábado, con registros cercanos a los 5 °C y una sensación térmica inferior debido al viento.

«Queremos que sea una propuesta para disfrutar en familia y entendimos que, por el horario y las condiciones climáticas, no era lo más adecuado», señaló el dirigente durante la entrevista.

Décima también agradeció el acompañamiento de los comerciantes locales, que colaboran con premios y distintos aportes para el desarrollo del evento, y destacó el respaldo de la Municipalidad de La Costa, que acompaña la iniciativa desde sus primeras ediciones.

Además, llevó tranquilidad a quienes disfrutaron de las convocatorias anteriores y confirmó que el Fan Fest volverá a realizarse en los próximos partidos de la Selección, siempre que los horarios sean más compatibles con esta época del año.

La propuesta ya logró reunir a cientos de vecinos y turistas en las últimas presentaciones de Argentina, con pantalla gigante, actividades recreativas, sorteos, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales, consolidándose como uno de los eventos más convocantes para vivir el Mundial en comunidad en San Bernardo.

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