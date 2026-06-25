25 de junio de 2026

Teresita Franco | «El Encuentro de Familias Pioneras es una fiesta abierta para abrazar nuestra historia local»

8 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Teresita Franco, integrante de la Asociación Civil Familias Pioneras de San Clemente del Tuyú, extendió una cálida invitación a toda la comunidad para participar del XXXI Encuentro de Familias Pioneras y de la IV Expo Raíces

. El gran evento cultural se desarrollará el próximo sábado 27 de junio, de 11:00 a 20:00 hs., en las instalaciones del «Viejo Club», ubicado en Calle 1 Nº 2134 de la mencionada localidad. Franco destacó que la propuesta es completamente abierta a todo el público, contará con entrada libre y gratuita, y dispondrá de un buffet económico para los asistentes.

El encuentro busca congregar a pioneros, descendientes y a todos los vecinos que eligieron a San Clemente como su hogar, consolidando un espacio de reencuentro con la identidad y la historia local.

Los detalles:

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