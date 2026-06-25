Teresita Franco | «El Encuentro de Familias Pioneras es una fiesta abierta para abrazar nuestra historia local»

En comunicación con Radio Noticias, Teresita Franco, integrante de la Asociación Civil Familias Pioneras de San Clemente del Tuyú, extendió una cálida invitación a toda la comunidad para participar del XXXI Encuentro de Familias Pioneras y de la IV Expo Raíces

. El gran evento cultural se desarrollará el próximo sábado 27 de junio, de 11:00 a 20:00 hs., en las instalaciones del «Viejo Club», ubicado en Calle 1 Nº 2134 de la mencionada localidad. Franco destacó que la propuesta es completamente abierta a todo el público, contará con entrada libre y gratuita, y dispondrá de un buffet económico para los asistentes.

El encuentro busca congregar a pioneros, descendientes y a todos los vecinos que eligieron a San Clemente como su hogar, consolidando un espacio de reencuentro con la identidad y la historia local.

Los detalles:

Compartir