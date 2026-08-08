La corrupción aparece como la principal preocupación de los argentinos, de acuerdo con el relevamiento de ZENTRIX, con el 48,8% de las respuestas. Sin embargo, detrás de ese primer lugar, el ranking está marcado principalmente por cuestiones vinculadas con la economía, los ingresos y la situación laboral.

Según los datos relevados, ingresos y salarios ocupan el segundo lugar, con el 46,9%, apenas 1,9 puntos por debajo de la corrupción. En tercer lugar se ubica la incertidumbre económica, señalada por el 41,6% de los encuestados.

El listado continúa con el desempleo, que alcanza el 29,1%, y las tarifas de servicios públicos, con el 26,8%. De esta manera, cuatro de las cinco principales preocupaciones identificadas por la encuesta están relacionadas de manera directa o indirecta con la situación económica de los hogares.

El resultado plantea una particular combinación entre una preocupación de carácter político e institucional y un conjunto de inquietudes vinculadas con las condiciones materiales de vida. La corrupción aparece al frente del ranking, pero los ingresos, el empleo, la incertidumbre y los costos de los servicios concentran buena parte de las respuestas.

Una preocupación política en un contexto económico

El primer lugar ocupado por la corrupción puede leerse también en relación con el nivel de desconfianza existente hacia la dirigencia política y las instituciones. La preocupación no aparece aislada de otras demandas sociales, sino dentro de un escenario en el que una parte importante de los encuestados también señala dificultades relacionadas con sus ingresos y con la previsibilidad económica.

El dato adquiere relevancia porque corrupción e ingresos presentan porcentajes muy cercanos: 48,8% frente a 46,9%. Esto muestra que ambas cuestiones ocupan prácticamente el mismo nivel dentro de las prioridades señaladas por los participantes.

A su vez, el 41,6% que menciona la incertidumbre económica refuerza el peso de la situación económica en el conjunto de respuestas. La preocupación no se limita al nivel actual de los ingresos, sino que también alcanza las expectativas y la posibilidad de anticipar cómo evolucionará la economía en los próximos meses.

Más abajo aparecen deudas (18,9%), inseguridad (18,6%), educación (18,5%), inflación (18,2%) y salud (13,7%).

En conjunto, el ranking muestra que las preocupaciones económicas atraviesan buena parte de las respuestas, aunque la corrupción se mantiene como el principal tema señalado. El relevamiento permite observar así una sociedad en la que las dificultades vinculadas con el bolsillo conviven con una fuerte demanda de transparencia y confianza en la política.

Los números del ranking

Corrupción: 48,8%

48,8% Ingresos / salarios: 46,9%

46,9% Incertidumbre económica: 41,6%

41,6% Desempleo: 29,1%

29,1% Tarifas de servicios públicos: 26,8%

26,8% Deudas: 18,9%

18,9% Inseguridad: 18,6%

18,6% Educación: 18,5%

18,5% Inflación: 18,2%

18,2% Salud: 13,7%

Fuente: encuesta ZENTRIX.

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