El Parque Termal de Dolores recibió 7.670 visitantes durante las vacaciones de invierno 2026 y alcanzó una recaudación récord de $107,6 millones.

El Parque Termal de Dolores registró durante las vacaciones de invierno 2026 el mayor número de visitantes para este período desde su apertura, según datos difundidos por el municipio. Durante las dos semanas del receso ingresaron 7.670 personas, un 29% más que en las vacaciones de invierno de 2025, cuando se habían contabilizado 5.944 visitantes.

El crecimiento también se reflejó en los ingresos generados por el complejo termal. De acuerdo con la información oficial, la recaudación alcanzó los 107,6 millones de pesos, lo que representa un incremento del 102% respecto del mismo período del año pasado. En comparación con 2023, cuando la recaudación había sido de $9,7 millones, el aumento supera diez veces ese registro.

La actividad turística también tuvo impacto en el sector hotelero de la ciudad. Durante el receso invernal se registró una ocupación hotelera promedio del 80%, mientras que algunos establecimientos llegaron a completar el 100% de sus plazas. Entre ellos, el municipio mencionó al Resort Spa, Casas de Spa y Los Quinchitos. Otros alojamientos registraron niveles de ocupación que se ubicaron entre el 50% y el 95%.

Los resultados se dieron en un escenario en el que el turismo bonaerense atravesó un período de menor movimiento durante las vacaciones de invierno. Según distintos informes difundidos por organismos de la provincia de Buenos Aires, la actividad registró una caída superior al 20% en algunos indicadores, con descensos en la cantidad de viajeros, el consumo y la ocupación.

En ese contexto, desde el municipio de Dolores vincularon el crecimiento del Parque Termal con una estrategia de promoción turística sostenida durante todo el año. Entre las acciones mencionadas se encuentran la participación en ferias nacionales, campañas de difusión, promociones comerciales, convenios con instituciones y empresas y el acompañamiento de actividades deportivas, culturales y recreativas.

El intendente Juan Pablo García destacó que el objetivo de la gestión es posicionar a Dolores como un destino turístico durante todo el año. “Estos resultados son el fruto de una decisión que tomamos desde el primer día: trabajar para que Dolores sea un destino turístico durante todo el año. Detrás de cada visitante hay planificación, promoción, inversión y un trabajo permanente junto al sector privado para que cada vez más personas elijan nuestra ciudad”, señaló.

El jefe comunal también vinculó el movimiento turístico con la actividad económica local. “Cuando crece el turismo, crecen también nuestros comercios, la gastronomía, los alojamientos y el trabajo de muchos dolorenses”, agregó.

Un crecimiento que se sostiene

Los datos difundidos por Dolores muestran una evolución significativa en los principales indicadores del Parque Termal. El salto en visitantes y recaudación durante las vacaciones de invierno se suma a una estrategia que busca ampliar la temporada turística y generar movimiento más allá de los períodos tradicionales de mayor demanda.

Para la ciudad, el desafío pasa ahora por sostener ese flujo de visitantes durante el resto del año y continuar articulando la oferta termal con la hotelería, la gastronomía y las distintas propuestas recreativas y culturales.

Fuente: Municipalidad de Dolores.

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