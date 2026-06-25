25 de junio de 2026

Agenda cultural alternativa | Opciones musicales y artísticas en todo el Partido de La Costa

18 segundos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Julia Bosch, del programa Vivo en Argentina, presentó un detallado recorrido por la agenda cultural alternativa que se desplegará de cara al fin de semana en el distrito.

La propuesta incluye una variada oferta de shows en vivo, muestras y expresiones artísticas locales que tendrán lugar tanto en espacios culturales independientes como en diferentes comercios y centros gastronómicos de las localidades de la zona, consolidando un circuito dinámico para residentes y visitantes.

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