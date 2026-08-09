11 de agosto de 2026

Finalizó el Taller de Promotores de Derechos de Niñez y Adolescencia impulsado por la Provincia

3 días atrás 0

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, concluyó la primera edición del Taller de Promotores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La capacitación virtual alcanzó a más de 200 participantes pertenecientes a 18 municipios de la región —entre ellos La Costa, General Lavalle, Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga, Dolores y Castelli—. La iniciativa, enfocada en la corresponsabilidad entre el Estado y la comunidad, brindó herramientas territoriales, mapeo comunitario y estrategias para la consolidación de redes locales de protección de las infancias.

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