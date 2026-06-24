Marcelo Vaccaro presenta su nuevo sencillo «No es porque late»

En una enriquecedora charla en el aire de Radio Noticias, dialogamos con el reconocido músico y bajista Marcelo Vaccaro, quien se encuentra presentando oficialmente su flamante lanzamiento titulado «No es porque late», parte de su nuevo disco «La era de Mar», inspirado en su paso por el Partido de La Costa.

Con una destacada trayectoria en la escena musical nacional que incluye años de ruta junto a figuras de la talla de Alejandro Lerner, Vaccaro abre una nueva etapa artística para compartir su búsqueda sonora actual.

Durante la entrevista, el artista desmenuzó el proceso de composición, el minucioso trabajo de producción técnica en el estudio y la profunda impronta emocional que define a este nuevo sencillo.

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