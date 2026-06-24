25 de junio de 2026

Marcelo Vaccaro presenta su nuevo sencillo «No es porque late»

19 horas atrás 0

En una enriquecedora charla en el aire de Radio Noticias, dialogamos con el reconocido músico y bajista Marcelo Vaccaro, quien se encuentra presentando oficialmente su flamante lanzamiento titulado «No es porque late», parte de su nuevo disco «La era de Mar», inspirado en su paso por el Partido de La Costa.

Con una destacada trayectoria en la escena musical nacional que incluye años de ruta junto a figuras de la talla de Alejandro Lerner, Vaccaro abre una nueva etapa artística para compartir su búsqueda sonora actual.

Durante la entrevista, el artista desmenuzó el proceso de composición, el minucioso trabajo de producción técnica en el estudio y la profunda impronta emocional que define a este nuevo sencillo.

Dale play:

Compartir

Más historias

PLAYA-1

Agenda cultural alternativa | Opciones musicales y artísticas en todo el Partido de La Costa

11 minutos atrás 0
san clemente

Teresita Franco | «El Encuentro de Familias Pioneras es una fiesta abierta para abrazar nuestra historia local»

8 horas atrás 0
mujeres esperanza

7 años siendo refugio y esperanza | La labor comunitaria de la agrupación cristiana de mujeres

21 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *