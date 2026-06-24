24 de junio de 2026

7 años siendo refugio y esperanza | La labor comunitaria de la agrupación cristiana de mujeres

32 segundos atrás 0

En el marco de su 7º aniversario, dialogamos con Delicia, integrante de la agrupación cristiana de mujeres «Esperanza». Durante siete años, este grupo se ha erigido como un pilar fundamental de contención, fe y solidaridad en nuestra comunidad, ofreciendo un espacio de escucha, acompañamiento y ayuda concreta a quienes atraviesan momentos difíciles.

La entrevista recorre la historia de la agrupación, los desafíos superados y el firme compromiso de seguir brindando un abrazo y apoyo a cada persona que se acerca buscando un refugio.

Los detalles:

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