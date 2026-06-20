Inauguraron el cajero automático fijo de La Lucila del Mar

Quedó inaugurado el cajero automático fijo de La Lucila del Mar, instalado en la Asociación de Fomento junto al Banco Provincia.

Hace algunos minutos quedó inaugurado oficialmente el nuevo cajero automático fijo de La Lucila del Mar, una incorporación esperada desde hace tiempo por vecinos y comerciantes de la localidad.

El dispositivo ya se encuentra en funcionamiento en la sede de la Asociación de Fomento de La Lucila del Mar, ubicada en Catamarca 5006, esquina Entre Ríos, y representa la concreción de una iniciativa impulsada por la comunidad, que fue canalizada a través de gestiones conjuntas con la Municipalidad de La Costa y autoridades del Banco Provincia.

El acto se desarrolló este sábado con la presencia del intendente municipal Juan de Jesús, representantes del Banco Provincia, integrantes de la Asociación de Fomento y vecinos de la localidad, quienes acompañaron la puesta en marcha formal del nuevo servicio.

La instalación del cajero había sido anunciada en las últimas horas por la propia Asociación de Fomento, que a través de sus redes sociales confirmó que el equipo ya estaba operativo y convocó a la inauguración oficial.

La llegada de un cajero automático fijo a La Lucila del Mar responde a un pedido sostenido de la comunidad local, que desde hace tiempo venía planteando la necesidad de contar con un servicio bancario permanente en la localidad, especialmente durante la temporada y los fines de semana, cuando aumenta el movimiento de residentes y visitantes.

Con esta incorporación, vecinos y turistas tendrán un nuevo punto de extracción y operaciones bancarias sin necesidad de trasladarse a otras localidades del distrito.

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