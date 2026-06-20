20 de junio de 2026

El Fan Fest vuelve este lunes a San Bernardo

2 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Leandro Balducci, integrante de la comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, confirmó que este lunes 22 de junio el Fan Fest vuelve a la Plaza de la Familia (Avenida San Bernardo y Tucumán) para palpitar el decisivo choque entre Argentina y Austria.

El evento comenzará a partir de las 11:00 hs. y contará con el despliegue de una pantalla gigante de alta definición, sonido profesional y un gran clima festivo para toda la comunidad. Balducci remarcó que la entrada es totalmente libre y gratuita.

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