El Fan Fest vuelve este lunes a San Bernardo

En diálogo con Radio Noticias, Leandro Balducci, integrante de la comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, confirmó que este lunes 22 de junio el Fan Fest vuelve a la Plaza de la Familia (Avenida San Bernardo y Tucumán) para palpitar el decisivo choque entre Argentina y Austria.

El evento comenzará a partir de las 11:00 hs. y contará con el despliegue de una pantalla gigante de alta definición, sonido profesional y un gran clima festivo para toda la comunidad. Balducci remarcó que la entrada es totalmente libre y gratuita.

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