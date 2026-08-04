La familia de Mailén pide investigar a un tercer autor. Pulti reclamó que Provincia y Municipio trabajen juntos contra la inseguridad.

Mientras la investigación judicial avanza con personas detenidas por el homicidio de Mailén, la familia sostiene que el crimen fue planificado y que hubo un tercer participante. En paralelo, el concejal Gustavo Pulti volvió a reclamar acciones coordinadas entre el Municipio y la Provincia para enfrentar la inseguridad en Mar del Plata.

El crimen de Mailén continúa generando conmoción en Mar del Plata, no solo por la violencia del hecho, sino también por las dudas que aún persisten sobre cómo ocurrió el homicidio y quiénes participaron.

La causa judicial tiene personas detenidas e imputadas, pero la familia de la joven asegura que el ataque no fue cometido únicamente por los acusados y reclama que la investigación avance sobre nuevas líneas.

La madre de la víctima sostuvo que el asesinato fue premeditado y afirmó que existen elementos para pensar que hubo más de dos responsables.

«Organizaron esto para matarla. Creemos que hubo un tercer asesino», expresó, al tiempo que pidió que la Justicia profundice la investigación y no dé por cerrado el caso con los imputados actuales.

Qué resolvió la Justicia hasta ahora

Hasta el momento, la Justicia mantiene detenidos e imputados a los principales sospechosos y continúa incorporando pruebas para reconstruir cómo se produjo el crimen.

Sin embargo, por ahora los investigadores no confirmaron la hipótesis planteada por la familia sobre la participación de un tercer autor material. La causa continúa abierta y la Fiscalía sigue realizando distintas medidas para intentar esclarecer completamente lo ocurrido.

El debate por la inseguridad

En medio de la conmoción que provocó el caso, el crimen volvió a instalar el debate sobre la inseguridad en Mar del Plata.

En ese contexto, el concejal Gustavo Pulti cuestionó la falta de una estrategia conjunta entre el gobierno bonaerense y el municipio.

«No hay ninguna excusa para que la Provincia y el Municipio no actúen en conjunto para frenar la inseguridad», sostuvo el dirigente.

Para Pulti, las diferencias políticas entre ambas administraciones no pueden convertirse en un obstáculo cuando los vecinos reclaman respuestas frente al aumento de los hechos delictivos.

El exintendente consideró que la seguridad requiere una planificación coordinada entre los distintos niveles del Estado y advirtió que mientras continúan los cruces políticos, los problemas cotidianos de los marplatenses siguen sin una solución de fondo.

El caso de Mailén, que mantiene en vilo a la ciudad, volvió a poner en primer plano un reclamo que se repite desde distintos sectores: la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, mejorar la investigación de los delitos y avanzar en acciones coordinadas para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la comunidad.

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