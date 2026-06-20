Fijaron la fecha del juicio oral por la muerte de Juan Jaunsaras en La Lucila del Mar y rechazaron un pedido de arresto domiciliario.

La causa por la muerte de Juan Jaunsaras, el joven de 22 años que perdió la vida tras un hecho ocurrido en La Lucila del Mar, sumó en las últimas horas una novedad judicial de peso: ya fue fijada la fecha del juicio oral contra el acusado y, además, la Justicia rechazó un pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa.

La información fue publicada en carácter de exclusivo por el medio Diario Opinión de La Costa, que señaló que el debate oral comenzará el 17 de mayo de 2027 a las 10.00 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores. Según indicó ese medio, el dato fue confirmado por el abogado Eduardo Sánchez, representante de la familia Jaunsaras como particular damnificada.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 20 de junio de 2025, cerca de las 23.30, en la intersección de Salta y Tucumán, en La Lucila del Mar, cuando Juan Jaunsaras volvía de jugar al fútbol. A partir de ese episodio, familiares, amigos y vecinos comenzaron un sostenido reclamo de justicia, con movilizaciones y pedidos públicos para que se profundizara la investigación.

Qué se sabe de la causa

De acuerdo con lo informado por Diario Opinión de La Costa, la defensa del imputado Listorti solicitó una morigeración de la detención para obtener el beneficio del arresto domiciliario, pero el planteo fue rechazado. En ese tramo del expediente, tanto la querella como el fiscal de juicio se opusieron al pedido.

El mismo artículo también precisó que antes del inicio del juicio oral todavía resta una audiencia preliminar, en la que se deberán definir las pruebas que serán incorporadas al debate. Además, según el abogado de la familia, continúa pendiente una pericia psiquiátrica que no se produjo durante la etapa de instrucción.

Del hecho al juicio: la cronología del caso

La muerte de Juan Jaunsaras conmocionó a la comunidad de La Lucila del Mar y del Partido de La Costa. En los días posteriores al hecho, familiares y vecinos se movilizaron frente a la Fiscalía de Mar del Tuyú para reclamar avances en la causa y denunciar presuntas irregularidades en el procedimiento inicial.

En una de esas manifestaciones, la madre del joven, Maricel, aseguró públicamente que su hijo “volvía de jugar a la pelota” y reclamó que el caso no quedara reducido a un simple accidente de tránsito. Ese reclamo fue acompañado por vecinos, allegados y distintos sectores de la comunidad que exigieron una investigación más profunda y una calificación judicial acorde a las circunstancias del hecho.

Con el avance de la causa, el expediente fue tomando mayor peso judicial hasta llegar a una instancia clave: la elevación a juicio oral del acusado, que ahora ya tiene fecha de debate.

Un caso que sigue movilizando a la comunidad

La confirmación del juicio oral representa uno de los avances más relevantes desde el inicio del expediente. Para la familia de Juan Jaunsaras, que durante estos meses sostuvo el reclamo de justicia en la calle y en los medios, la fijación de una fecha concreta para el debate marca un nuevo paso en una causa que sigue generando fuerte repercusión en la comunidad costera.

Mientras tanto, la investigación entra en su tramo previo al juicio, con una audiencia preliminar aún pendiente y con la expectativa puesta en el proceso oral que se desarrollará en Dolores.

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