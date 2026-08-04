Este jueves regresa a la FM 105.7 el histórico ciclo con la conducción de Leo Sosa y Carlos Bron, que volverán a analizar la actualidad política del Partido de La Costa, la Provincia y el país.

Después de una pausa, este jueves vuelve al aire «Políticamente Incorrectos», el clásico programa político de Radio Noticias Web FM 105.7, marcando además el reencuentro de Leo Sosa y Carlos Bron, dos de los periodistas especializados en política con mayor trayectoria en el Partido de La Costa.

El regreso del ciclo se produce en un contexto atravesado por la campaña electoral y una agenda política que gana intensidad tanto a nivel local como provincial y nacional.

En las reuniones previas al regreso, ambos periodistas coincidieron en que el escenario actual exige recuperar espacios para el análisis profundo.

«En tiempos donde predominan las métricas de las redes sociales, los likes y las fake news, hace falta volver a darle valor a la palabra, a la escucha atenta y a la repregunta», señalaron durante la preparación del nuevo ciclo.

La propuesta mantendrá el sello que convirtió al programa en una referencia para quienes siguen la política local: entrevistas, análisis, debate y una mirada crítica sobre la actualidad.

La agenda incluirá el seguimiento de la actividad legislativa y gubernamental, el desarrollo de la campaña electoral, el análisis de los principales temas de actualidad, las preocupaciones que reflejan las encuestas y consultoras, además de la aparición de nuevas figuras dentro del escenario político.

«Políticamente Incorrectos» se emitirá todos los jueves de 17 a 19 horas por Radio Noticias Web FM 105.7. Desde la emisora también analizan incorporar una repetición durante el fin de semana para ampliar la audiencia.

Además, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de contenidos, el programa formará parte de la transmisión en vivo por streaming de Radio Noticias Web y quedará disponible para verlo a demanda a través del canal oficial de YouTube @radionoticiasweb, permitiendo que los oyentes puedan seguir cada emisión en el momento que prefieran.

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