El Partido de La Costa se prepara para celebrar el Mes de la Niñez con juegos y espectáculos

En diálogo con Radio Noticias, Pablo Parra, director de Inclusión Artística del Partido de La Costa, adelantó los preparativos para los festejos del Mes de la Niñez, que comenzarán el próximo 15 de agosto. Pese al contexto económico, el municipio impulsa un esfuerzo conjunto con instituciones locales para llevar parques de kermés, juegos familiares y regalos desde San Clemente hasta Nueva Atlantis.

El cierre contará con un sorteo especial transmitido por Canal 11 La Costa

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