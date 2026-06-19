Diego Gambetta lanzó charlas en redes sobre fósiles, expediciones y patrimonio paleontológico del Partido de La Costa.

Con el objetivo de seguir difundiendo el patrimonio paleontológico de la región, Diego Gambetta puso en marcha una nueva propuesta en redes sociales basada en relatos de campo, hallazgos fósiles y experiencias vividas durante años de trabajo e investigación.

Las charlas, disponibles a través de Instagram en la cuenta Museo Mar de Ajó 72 y en Facebook mediante el perfil Diego Héctor Gambetta, buscan acercar la paleontología al público desde una mirada diferente, combinando conocimientos científicos con anécdotas y vivencias personales.

«La idea surgió como una especie de romper el hielo entre lo académico y lo social, contar de una forma amena las cosas», explicó Gambetta.

El investigador señaló que la iniciativa también apunta a transmitir lo que ocurre detrás de cada descubrimiento.

«Es una forma de contar la sensación en el momento del hallazgo y las dificultades que a veces conlleva una salida de campo o una expedición», agregó.

Una caminata de 30 kilómetros y el hallazgo de un mastodonte

Entre las historias que ya compartió en redes sociales aparece una experiencia vinculada al hallazgo de un fémur de mastodonte en la zona de Punta Médanos.

«Caminamos 30 kilómetros. Faltaban solamente cinco para llegar al playón de Punta Médanos y estábamos sumamente agotados. Tuvimos que esperar una hora y media hasta que un vehículo nos acercó hasta el estacionamiento», recordó.

Según relató, el regreso fue especialmente exigente debido al peso de los materiales recuperados.

«Veníamos cargados con una vértebra de ballena, dos mochilas colgadas en la espalda cada uno y esta pieza que la llevaba sostenida en el hombro», contó.

La importancia de conocer la historia natural de la región

Para Gambetta, la divulgación cumple un rol fundamental en la construcción de identidad y conciencia sobre el entorno.

«Creo que es muy importante que la gente sepa el pasado, tanto histórico como natural, de la localidad donde vive. Es fundamental comprender los cambios biológicos y ecológicos para poder predecir un mejor futuro», señaló.

Además, adelantó que se encuentran trabajando en nuevos proyectos vinculados a la difusión del patrimonio local, incluyendo la posibilidad de desarrollar talleres abiertos a la comunidad.

El Archivo Histórico y Repositorio Paleontológico de Mar de Ajó y la región funciona en Moisés Levenston 566, con atención al público todos los días de 15 a 19 horas. Para los que quieran comunicarse por whatsapp 1165459444.

Desde allí se preservan y estudian materiales de valor histórico y paleontológico que forman parte del patrimonio natural del Partido de La Costa.

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