20 de junio de 2026

Claudia Zappino | «A través del arte buscamos ponerle palabra a los traumas de la niñez y ayudar a un merendero local»

13 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la actriz y psicóloga Claudia Zappino invitó a la comunidad a participar de la obra teatral «La sombra: eco de una infancia rota», que se presentará este sábado a las 20:00 hs. en calle Meyer Levinsohn 50 a beneficio del merendero «Los Pastorcitos» de Villa Clelia.

Zappino explicó que se trata de una puesta breve pero sumamente intensa que aborda los traumas infantiles y la posibilidad de sanar las heridas del pasado. Tras la función, se abrirá un espacio de teatro-reflexión coordinado por una mediadora para que el público comparta sus vivencias, cerrando la velada con una banda de Mar de Ajó que interpretará clásicos de los años 80 y 90. Las entradas anticipadas se pueden reservar al valor de $5.000 comunicándose al 2257-551500.

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