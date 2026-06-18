Nico Bron mostró en vivo para Radio Noticias la ciudad donde jugó la Selección Argentina

En una transmisión en vivo y en directo para Radio Noticias, el periodista costero Nico Bron, director de MDA Noticias, recorre las calles de Kansas City en el estado de Missouri antes de emprender su viaje hacia Dallas para seguir la cobertura de la Selección Argentina.

Tras el gran triunfo 3 a 0 en el debut frente a Argelia, Bron describe que la locura por el capitán argentino es absoluta en todos lados y que las entradas de reventa en el sector hospitality ya cotizan hasta en $4.500. Mientras camina frente al Sporting Park —estadio utilizado como Fan Fest oficial.

El enviado especial detalla las dificultades logísticas de una ciudad diseñada exclusivamente para moverse en auto, un clima inestable con alerta de tormentas intensas y anticipa que se espera una marea masiva de argentinos a partir del 22 de junio en Texas para el decisivo partido contra Austria.

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