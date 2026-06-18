19 de junio de 2026

Nico Bron mostró en vivo para Radio Noticias la ciudad donde jugó la Selección Argentina

14 horas atrás 0

En una transmisión en vivo y en directo para Radio Noticias, el periodista costero Nico Bron, director de MDA Noticias, recorre las calles de Kansas City en el estado de Missouri antes de emprender su viaje hacia Dallas para seguir la cobertura de la Selección Argentina.

Tras el gran triunfo 3 a 0 en el debut frente a Argelia, Bron describe que la locura por el capitán argentino es absoluta en todos lados y que las entradas de reventa en el sector hospitality ya cotizan hasta en $4.500. Mientras camina frente al Sporting Park —estadio utilizado como Fan Fest oficial.

El enviado especial detalla las dificultades logísticas de una ciudad diseñada exclusivamente para moverse en auto, un clima inestable con alerta de tormentas intensas y anticipa que se espera una marea masiva de argentinos a partir del 22 de junio en Texas para el decisivo partido contra Austria.

Los detalles:

Compartir

Más historias

pesca

Germán Jardón | «Buscamos que este gran concurso no solo sea un atractivo deportivo, sino una inyección económica clave para San Clemente en plena temporada baja»

15 minutos atrás 0
asociación de fomento obras

La Asociación de Fomento San Bernardo avanza con la renovación de su polideportivo y proyecta la primera cancha profesional de La Costa

10 horas atrás 0
escudero

Cristian Escudero | «Sabemos que los fines de semana largos no vienen dando el resultado ni el impacto que se espera»

1 día atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *