Cristian Escudero | «Sabemos que los fines de semana largos no vienen dando el resultado ni el impacto que se espera»

En diálogo con Radio Noticias, el secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, reconoció la marcada debilidad del último fin de semana largo y coincidió con el diagnóstico frío de la CAME a nivel nacional, admitiendo que este tipo de feriados no están traccionando el movimiento esperado.

Si bien valoró el arribo de 45.000 turistas que ayudaron a sostener la actividad, el funcionario remarcó que las bajas temperaturas y el actual contexto económico condicionan fuertemente al destino en esta época del año. Frente a este panorama adverso, Escudero señaló que se ven obligados a redoblar esfuerzos junto al sector privado para incentivar una demanda muy golpeada, buscando alternativas atractivas como el turismo histórico, los museos y la gastronomía para compensar la falta de consumo estacional.

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