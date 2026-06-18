19 de junio de 2026

Cristian Escudero | «Sabemos que los fines de semana largos no vienen dando el resultado ni el impacto que se espera»

1 día atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, reconoció la marcada debilidad del último fin de semana largo y coincidió con el diagnóstico frío de la CAME a nivel nacional, admitiendo que este tipo de feriados no están traccionando el movimiento esperado.

Si bien valoró el arribo de 45.000 turistas que ayudaron a sostener la actividad, el funcionario remarcó que las bajas temperaturas y el actual contexto económico condicionan fuertemente al destino en esta época del año. Frente a este panorama adverso, Escudero señaló que se ven obligados a redoblar esfuerzos junto al sector privado para incentivar una demanda muy golpeada, buscando alternativas atractivas como el turismo histórico, los museos y la gastronomía para compensar la falta de consumo estacional.

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