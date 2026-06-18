La Asociación de Fomento San Bernardo avanza con la renovación del polideportivo y proyecta la primera cancha profesional de La Costa.

La Asociación de Fomento San Bernardo atraviesa una de las etapas de transformación más importantes de los últimos años. Mientras las obras de reparación del techo del polideportivo ingresan en su tramo final, la institución ya proyecta el próximo paso: la colocación de un piso de parquet flotante profesional que convertiría al estadio en la primera cancha de estas características en el Partido de La Costa.

De acuerdo con el cronograma que manejan dirigentes y colaboradores, la empresa encargada de la instalación del parquet podría comenzar los trabajos a mediados de julio, una vez concluidas las tareas previas de acondicionamiento del edificio.

El proyecto forma parte de un plan integral de mejora de la infraestructura deportiva impulsado por la comisión directiva de la institución y acompañado por socios, deportistas, familias y colaboradores que participan activamente en distintas campañas de financiamiento y puesta en valor del espacio.

Un proyecto pensado para el crecimiento deportivo

La iniciativa busca dar un salto de calidad a uno de los principales escenarios deportivos de la región. Entre los objetivos planteados por la institución se encuentran mejorar las condiciones de práctica para los deportistas, reducir riesgos de lesiones, fortalecer el desarrollo de las disciplinas que funcionan en el club y posicionar a la entidad como un referente regional.

Según se detalla en la propuesta institucional, la obra permitirá además ampliar las posibilidades de organización de competencias y eventos deportivos de mayor nivel, consolidando el rol social y deportivo que la Asociación de Fomento San Bernardo cumple desde hace décadas en la comunidad.

El compromiso de dirigentes, socios y deportistas

Uno de los aspectos destacados por quienes participan del proyecto es el compromiso sostenido de la comisión directiva y de los asociados para concretar las mejoras.

Desde distintos sectores vinculados a la institución resaltan el trabajo que viene realizando el presidente de la Asociación de Fomento San Bernardo junto al resto de la comisión directiva para avanzar con una obra de gran magnitud económica y técnica.

A ese esfuerzo se suma el aporte de las subcomisiones deportivas, especialmente del básquet, cuyos integrantes impulsan distintas acciones para acompañar el crecimiento del club.

En ese marco, este viernes se realizará una jornada de embellecimiento y mantenimiento del polideportivo, que incluirá tareas de limpieza general e hidrolavado de distintos sectores del gimnasio, con participación de deportistas, familias y colaboradores.

Una institución de referencia en la región

La Asociación de Fomento San Bernardo es una de las entidades deportivas y sociales con mayor trayectoria del Partido de La Costa. El proyecto del parquet flotante busca consolidar ese crecimiento y fortalecer su posicionamiento dentro del este de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta contempla distintas alternativas de sponsoreo y colaboración comunitaria para financiar parte de la inversión, incluyendo la venta simbólica de metros cuadrados de la futura cancha y espacios publicitarios dentro del estadio.

Mientras las obras avanzan, dirigentes, asociados y deportistas coinciden en un objetivo común: dotar a la institución de una infraestructura acorde al crecimiento que viene experimentando en los últimos años y seguir ampliando las oportunidades para las nuevas generaciones que practican deporte en San Bernardo.

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