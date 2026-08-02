Un informe de Zentrix revela un amplio consenso: el salario pierde frente a la inflación, crece el endeudamiento y cuesta llegar a fin de mes.

Un informe revela que la preocupación económica atraviesa a oficialistas y opositores

Aunque la política divide opiniones, la economía parece convertirse en uno de los pocos temas donde existe un amplio consenso entre los argentinos. Así lo refleja el último Monitor de Opinión Pública elaborado por Zentrix Consultora, que muestra que la mayoría de la población coincide en que el dinero alcanza cada vez menos, el salario perdió poder adquisitivo y muchas familias recurren al crédito simplemente para cubrir gastos cotidianos.

Los números son contundentes. El 61,8% considera que la situación económica del país es mala, mientras que el 42,8% también califica negativamente su economía personal. Esa diferencia refleja que muchas personas sienten que, aunque logran sostener su economía familiar con esfuerzo, perciben un escenario nacional todavía más complejo.

Pero quizás el dato más significativo sea que esta percepción no distingue demasiado entre quienes apoyan al Gobierno y quienes se identifican con la oposición.

El salario ya no alcanza

Uno de los principales hallazgos del estudio indica que el 87,4% de los consultados considera que su salario no le está ganando a la inflación.

Cuando se analiza el voto en las elecciones legislativas de 2025, la coincidencia sigue siendo amplia: el 73% de quienes votaron al oficialismo reconoce que perdió poder adquisitivo, porcentaje que asciende al 97,1% entre quienes votaron a la oposición.

En otras palabras, más allá de las diferencias políticas, la mayoría siente que el sueldo rinde menos.

Es una situación que muchas familias describen de manera sencilla: llenar el changuito cuesta más, pagar los servicios demanda una parte creciente del ingreso y cada vez queda menos margen para ahorrar o afrontar gastos imprevistos.

El mes termina antes que el calendario

Otro dato refleja con claridad la presión económica sobre los hogares.

El informe señala que el 66% de los argentinos agota sus ingresos antes o hasta el día 20 de cada mes. Solamente el 9,3% afirma llegar a fin de mes con capacidad de ahorro.

El problema golpea especialmente a los jóvenes. Entre quienes tienen entre 18 y 39 años, el 85,5% asegura quedarse sin ingresos antes del día 20, una cifra muy superior a la registrada entre los mayores de 40 años.

La situación puede resumirse con un ejemplo cotidiano: para muchas familias, después de pagar alquiler, servicios, alimentos y transporte durante las primeras semanas del mes, el resto de los días depende de hacer cuentas, postergar compras o recurrir al crédito.

Endeudarse para vivir

Quizás uno de los cambios más importantes que muestra la encuesta es el motivo por el cual las personas toman deuda.

El 61,9% afirmó haber solicitado algún crédito o haberse endeudado durante los últimos seis meses.

Sin embargo, ya no se trata de comprar un electrodoméstico, cambiar el automóvil o financiar vacaciones.

El 53,7% explicó que tomó deuda porque sus ingresos no alcanzaban para cubrir gastos básicos, mientras que otro 23,1% señaló el aumento de tarifas y servicios como principal motivo.

Es decir, el crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse, para muchos hogares, en un recurso para sostener el consumo cotidiano.

Los jóvenes son quienes más sienten la presión

El informe también muestra una fuerte diferencia generacional.

El 77% de los jóvenes entre 18 y 39 años tomó alguna deuda en los últimos seis meses, contra el 53,7% de los mayores de 60 años.

Además, dentro de ese grupo crece el recurso a préstamos informales o financieras no tradicionales, generalmente con costos mucho más elevados y menores garantías para quienes necesitan el dinero.

Esta situación refleja una realidad cada vez más frecuente: trabajadores que, aun teniendo empleo, necesitan complementar ingresos o recurrir a distintas formas de financiamiento para llegar a fin de mes.

Un diagnóstico compartido

Más allá de las preferencias partidarias, el estudio de Zentrix muestra que existe un punto de encuentro entre la mayoría de los argentinos: la preocupación por la economía.

La pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para completar el mes y el crecimiento del endeudamiento aparecen como experiencias comunes que atraviesan distintos sectores sociales y políticos.

En un contexto donde la discusión pública suele concentrarse en la confrontación política, los datos indican que el principal consenso hoy está mucho más cerca del bolsillo que de las urnas.

Fuente: Zentrix Consultora. Monitor de Opinión Pública – Julio 2026. Encuesta nacional realizada entre el 21 y el 30 de julio de 2026 sobre 1.468 casos en todo el país.

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