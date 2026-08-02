Valentina Pinto representará a la Argentina en el certamen Miss Teen Universe Beauty con su proyecto «Ilumina tu sonrisa»

En diálogo con Radio Noticias, Valentina Pinto, coronada Miss Teen Universe Beauty Argentina 2026, compartió detalles sobre su preparación para representar al país en Perú del 17 al 21 de noviembre.

Durante la entrevista, relató su trabajo con la ONG Dar Sonrisas a través del proyecto «Ilumina tu sonrisa», una iniciativa nacida de una vivencia personal con la que acompaña semanalmente a niños del sector oncopediátrico de hospitales porteños con juegos, contención y bolsas sorpresa.

Además, la joven —quien cursa su último año de secundaria— destacó su fuerte vínculo afectivo con Mar de Ajó y el Partido de La Costa, lugar que elige habitualmente para descansar en familia.

Los detalles:

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