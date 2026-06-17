Natalia Puricelli | «En tiempos de crisis tenemos que armar nuestra propia vidriera y salir a competir para estar en el radar de oportunidades»

En diálogo con Radio Noticias, Natalia Puricelli, presidenta de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Clemente del Tuyú, detalló las fuertes acciones de promoción destinadas a posicionar la región de cara a las vacaciones de invierno.

Puricelli anunció que este jueves 18 de junio se realizará una presentación conjunta con el municipio en la sede de FEGRA en Capital Federal para captar el mercado turístico activo, al tiempo que confirmó que el viernes 19 a las 20:30 hs. se llevará a cabo una cena show benéfica en el Hotel Morales para financiar la infraestructura del ya instalado Festival de Invierno. Con entradas casi agotadas, la dirigente destacó el espíritu de este evento familiar donde los propios hoteleros atienden las mesas, celebrando el creciente interés de artesanos, prestadores y turistas de toda la provincia por sumarse a esta tercera edición.

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