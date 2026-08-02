UTHGRA La Costa saludó a los trabajadores gastronómicos y destacó el avance de la nueva sede sindical que se construye en Mar de Ajó.

En el marco del Día del Trabajador Gastronómico, el secretario general de UTHGRA Partido de La Costa, Rodolfo Basualdo, saludó a los trabajadores del sector y ratificó el compromiso de finalizar la nueva sede sindical que se construye en Mar de Ajó.

Cada 2 de agosto se celebra en Argentina el Día del Trabajador Gastronómico, una jornada destinada a reconocer la tarea de miles de hombres y mujeres que diariamente sostienen una de las actividades más importantes para el turismo, la hotelería y la gastronomía.

En el Partido de La Costa, el secretario general de UTHGRA, Rodolfo Basualdo, hizo llegar su saludo a todos los trabajadores gastronómicos y hoteleros de la región, destacando el compromiso, la dedicación y el esfuerzo que realizan durante todo el año, especialmente en un distrito donde el turismo representa uno de los principales motores económicos.

Una obra pensada para los trabajadores

Desde la conducción de Basualdo señalaron que uno de los principales objetivos de la actual gestión es dejar finalizada la nueva sede social que el gremio construye sobre la calle Marano, en Mar de Ajó.

El edificio concentrará múltiples servicios destinados a los afiliados y sus familias, fortaleciendo la presencia institucional del sindicato en el distrito y ampliando las prestaciones para los trabajadores del sector.

Pero la obra también tiene un significado especial para la conducción gremial.

Desde UTHGRA sostienen que la construcción representa el resultado de una administración responsable de los recursos aportados por los propios trabajadores, transformando esos fondos en infraestructura y servicios que permanecerán para las futuras generaciones de afiliados.

La nueva sede busca convertirse en un espacio de referencia para la actividad gastronómica y hotelera de La Costa, acompañando el crecimiento del sector y mejorando la atención de quienes forman parte del gremio.

Un sector clave para la economía local

La gastronomía y la hotelería constituyen uno de los pilares de la actividad económica del Partido de La Costa.

Durante cada temporada turística, miles de trabajadores reciben a visitantes de todo el país en restaurantes, hoteles, cafeterías, confiterías y establecimientos gastronómicos, convirtiéndose en protagonistas del desarrollo económico de la región.

Por ese motivo, desde la conducción local de UTHGRA remarcaron la importancia de seguir fortaleciendo las herramientas de capacitación, representación y servicios para los afiliados.

¿Por qué se celebra el Día del Trabajador Gastronómico?

El 2 de agosto fue establecido como el Día del Trabajador Gastronómico en conmemoración de la creación de la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH), organización que con el tiempo dio origen a la actual Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

La fecha representa un reconocimiento a quienes desempeñan su labor en restaurantes, hoteles, bares, confiterías y distintos establecimientos vinculados al turismo, una actividad esencial para numerosas economías regionales, entre ellas la del Partido de La Costa.

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