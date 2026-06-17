Recapturaron a los tres detenidos que se habían fugado de la comisaría de Santa Teresita

Recapturaron a los tres detenidos que escaparon de la comisaría de Santa Teresita. El último fue detenido en San Bernardo.

Las fuerzas de seguridad lograron recapturar a los tres detenidos que se habían fugado durante la noche del martes de la Comisaría de Santa Teresita, luego de un amplio operativo de búsqueda desplegado en distintas localidades del Partido de La Costa.

Según pudo saber Radio Noticias Web a partir de fuentes vinculadas a la investigación, uno de los prófugos fue localizado y detenido pocas horas después de la evasión, mientras que los otros dos fueron capturados durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles, dando por finalizado el operativo.

Durante la fuga, los tres hombres habrían abordado un taxi para trasladarse hasta la localidad de Las Toninas. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en ese trayecto habrían asaltado al conductor y posteriormente abandonado el vehículo antes de continuar la huida.

La búsqueda movilizó a efectivos policiales de distintas dependencias y a personal de apoyo que realizó rastrillajes y tareas de seguimiento en varias localidades del distrito.

Fuentes consultadas indicaron que el último de los prófugos fue detenido en la localidad de San Bernardo. En ese procedimiento intervino personal policial con la colaboración de agentes de la Patrulla Municipal del Partido de La Costa, quienes participaron de las tareas que permitieron localizar al evadido.

Con la recaptura de los tres hombres, todos volvieron a quedar a disposición de la Justicia. En paralelo, continúa la investigación para determinar cómo se produjo la fuga de la dependencia policial, establecer eventuales responsabilidades y reconstruir en detalle el recorrido realizado por los detenidos durante las horas en las que permanecieron prófugos.

Las actuaciones judiciales continúan bajo la intervención de las autoridades competentes.

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