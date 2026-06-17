17 de junio de 2026

Fernando Nemiña | «Es una oportunidad única para obtener el carnet oficial de Prefectura en un lugar estratégico como General Lavalle»

11 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Fernando Nemiña, instructor de la Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos Asociados (AMGAA), anunció el lanzamiento del curso oficial de Timonel de Yate a Motor que comenzará a dictarse este mes en la localidad de General Lavalle.

Nemiña explicó que la capacitación cuenta con el aval y la certificación de la Prefectura Naval Argentina, habilitando a los egresados a conducir embarcaciones deportivas de hasta 12 metros de eslora en lagos, ríos y en el mar costero. El curso está pensado de forma integral para que los vecinos de la región puedan capacitarse cerca de sus hogares, combinando clases teóricas presenciales y prácticas de navegación directas en el puerto lavallense, con requisitos de inscripción sumamente accesibles para mayores de 18 años.

Los detalles:

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