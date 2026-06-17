Fernando Nemiña | «Es una oportunidad única para obtener el carnet oficial de Prefectura en un lugar estratégico como General Lavalle»
En comunicación con Radio Noticias, Fernando Nemiña, instructor de la Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos Asociados (AMGAA), anunció el lanzamiento del curso oficial de Timonel de Yate a Motor que comenzará a dictarse este mes en la localidad de General Lavalle.
Nemiña explicó que la capacitación cuenta con el aval y la certificación de la Prefectura Naval Argentina, habilitando a los egresados a conducir embarcaciones deportivas de hasta 12 metros de eslora en lagos, ríos y en el mar costero. El curso está pensado de forma integral para que los vecinos de la región puedan capacitarse cerca de sus hogares, combinando clases teóricas presenciales y prácticas de navegación directas en el puerto lavallense, con requisitos de inscripción sumamente accesibles para mayores de 18 años.
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