Cientos de vecinos acompañaron el debut de la Selección en la Plaza de la Familia, donde Argentina venció 3 a 0 en su primer partido.

La pasión por la Selección Argentina volvió a demostrar que puede más que cualquier pronóstico. En una fría noche de invierno, la Plaza de la Familia se llenó de banderas, camisetas celestes y blancas, cánticos y emoción para acompañar el debut de la Argentina en el Mundial 2026, que terminó con una contundente victoria por 3 a 0.

El encuentro se vivió en el marco del primer Fan Fest organizado por la Fiesta Nacional del Sol y la Familia junto a AF Calcos y Alto Eventos, con el acompañamiento de la Municipalidad, en una propuesta que reunió a cientos de vecinos y visitantes.

La respuesta del público superó las expectativas y convirtió a la Plaza de la Familia en una verdadera fiesta popular. Familias, grupos de amigos y vecinos eligieron compartir una experiencia distinta para alentar a la Selección en un espacio pensado para el encuentro y la celebración colectiva.

La actividad comenzó varias horas antes del partido con propuestas para todas las edades. Hubo canchas de fútbol tenis, intercambio de figuritas del Mundial, música en vivo con DJs y distintas actividades recreativas que fueron generando el clima ideal para la previa.

Cuando comenzó el encuentro, todas las miradas se concentraron en la pantalla gigante instalada en el predio. Cada jugada fue seguida con atención por el público hasta desembocar en el festejo por la victoria argentina por 3 a 0 en su presentación mundialista, resultado que desató aplausos, abrazos y una celebración compartida entre los presentes.

Desde la organización agradecieron el acompañamiento de la comunidad y remarcaron que el objetivo del Fan Fest es fortalecer los vínculos entre vecinos y ofrecer un espacio para compartir en familia los grandes acontecimientos deportivos.

La propuesta tendrá continuidad el próximo lunes 22 de junio desde las 11.00 horas, cuando la Plaza de la Familia vuelva a recibir a los hinchas para seguir de cerca el segundo compromiso de la Selección Argentina frente a Austria.

Además, quienes deseen participar del Fan Fest mediante publicidad en pantalla o con puestos dentro del predio pueden obtener más información a través de las redes sociales oficiales de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia: @fiestadelsolylafamilia.

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