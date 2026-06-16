Nico Bron al Mundial | «Con tanto esfuerzo y en tan poco tiempo, es un orgullo inexplicable»

En una emotiva entrevista con Radio Noticias, Carlos Bron compartió su inmensa alegría y orgullo tras la hazaña de su hijo, Nico Bron (director de MDA Noticias), quien contra todo pronóstico logró armar su viaje a Estados Unidos en apenas 60 días para cubrir y alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Carlos relató con profunda emoción cómo lo que empezó como una idea lejana y casi imposible debido a la complejidad económica y los tiempos de visado, se transformó en realidad gracias a la tremenda perseverancia de Nico, el apoyo incondicional de los sponsors locales y el empuje de toda la comunidad de Mar de Ajó y la región.

Bron destacó el enorme desafío logístico que representó esta travesía express y celebró que el periodismo independiente de La Costa logre tener una voz y una mirada propia en la máxima cita del fútbol mundial.

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