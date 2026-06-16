16 de junio de 2026

«Queremos que la gente viva el partido de una manera distinta y generar un lindo recuerdo en familia»

3 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Leandro Balducci, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, detalló la puesta en marcha del gran Fan Fest en la plaza de San Bernardo para palpitar el debut de la Selección Argentina en el Mundial.

La iniciativa, impulsada originalmente por las firmas locales AF Calcos y Alto Eventos con el fuerte respaldo de la comisión y el apoyo de la municipalidad, busca vestir la localidad de celeste y blanco y ofrecer un espacio de encuentro comunitario. Las actividades en la plaza central comenzarán a partir de las 15:00 hs. con canchas de fútbol tenis para los más chicos, seguidas a las 17:00 hs. por un espacio de intercambio de figuritas y la transmisión en una pantalla gigante.

Además de vivir la previa y el partido en comunidad, los vecinos podrán colaborar con la organización de la edición de diciembre de la fiesta popular consumiendo en los puestos gastronómicos que ofrecerán choripanes y café calentito para combatir el frío invernal, recomendándose a los asistentes llevar su propia reposera y equipo de mate.

Los detalles:.

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